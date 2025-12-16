Майоров назвал странными слова Фетисова о потере РФ статуса хоккейной державы

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в беседе с NEWS.ru раскритиковал заявление депутата Госдумы Вячеслава Фетисова о том, что Россия перестает быть хоккейной державой.

Он отметил, что в текущих условиях российский хоккей объективно лишен возможности влиять на ситуацию на международной арене.