Майоров назвал странными слова Фетисова о потере РФ статуса хоккейной державы
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в беседе с NEWS.ru раскритиковал заявление депутата Госдумы Вячеслава Фетисова о том, что Россия перестает быть хоккейной державой.
Он отметил, что в текущих условиях российский хоккей объективно лишен возможности влиять на ситуацию на международной арене.
По словам Майорова, отсутствие сборной России на крупнейших международных турнирах напрямую сказывается на ее позиции в мировом хоккее. Он напомнил, что с 2022 года команда пропустила уже четыре чемпионата мира и не примет участия в турнире 2026 года.
Майоров подчеркнул, что без участия в соревнованиях невозможно сохранять или усиливать влияние, а выводы о потере статуса хоккейной державы в таких условиях он считает не соответствующими реальному положению дел в спорте, передает «Радиоточка НСН».
