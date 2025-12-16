Майоров назвал странными слова Фетисова о потере РФ статуса хоккейной державы

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в беседе с NEWS.ru раскритиковал заявление депутата Госдумы Вячеслава Фетисова о том, что Россия перестает быть хоккейной державой.

Он отметил, что в текущих условиях российский хоккей объективно лишен возможности влиять на ситуацию на международной арене.

Хоккеист Малкин установил рекорд XXI века в НХЛ

По словам Майорова, отсутствие сборной России на крупнейших международных турнирах напрямую сказывается на ее позиции в мировом хоккее. Он напомнил, что с 2022 года команда пропустила уже четыре чемпионата мира и не примет участия в турнире 2026 года.

Майоров подчеркнул, что без участия в соревнованиях невозможно сохранять или усиливать влияние, а выводы о потере статуса хоккейной державы в таких условиях он считает не соответствующими реальному положению дел в спорте, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияСпортХоккей

Горячие новости

Все новости

партнеры