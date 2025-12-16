Дата-центры и IT-корпорации потребляют огромное число энергии, в том числе за счет атомных электростанций (АЭС), но для их работы используется совершенное другое сырье. Поэтому военным хватит урана для создания оружия, рассказал научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в беседе с НСН.

Бум нейросетей разогнал цены на уран: дата-центрам нужно всё больше энергии, и IT-гиганты начали скупать ядерное топливо. В США перезапускают АЭС, в процесс включились Google и Microsoft — на этом фоне уран подорожал до $86 за фунт, максимума с 2008 года. В итоге свободный уран всё чаще уходит не на оружие, а на питание ИИ и дата-центров. Об этом сообщает Nikkei Asian Review. Стефанович не согласился, что все так однозначно.