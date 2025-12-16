На бомбу хватит: Ученый опроверг дефицит урана из-за потребностей ИИ-центров
Разработчики искусственного интеллекта потребляют огромное количество электричества, но это не вредит военной промышленности, заявил НСН Дмитрий Стефанович.
Дата-центры и IT-корпорации потребляют огромное число энергии, в том числе за счет атомных электростанций (АЭС), но для их работы используется совершенное другое сырье. Поэтому военным хватит урана для создания оружия, рассказал научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в беседе с НСН.
Бум нейросетей разогнал цены на уран: дата-центрам нужно всё больше энергии, и IT-гиганты начали скупать ядерное топливо. В США перезапускают АЭС, в процесс включились Google и Microsoft — на этом фоне уран подорожал до $86 за фунт, максимума с 2008 года. В итоге свободный уран всё чаще уходит не на оружие, а на питание ИИ и дата-центров. Об этом сообщает Nikkei Asian Review. Стефанович не согласился, что все так однозначно.
«Для энергетики надо куда больше урана, чем для оружия, но это другой материал. Для оружия уже давно подготовлены все запасы, это не главная проблема сейчас. Дата-центры бывают разные и нейросети тоже, но это действительно очень серьезный драйвер спроса на электроэнергию в глобальном масштабе. АЭС сложно ответить на этот вызов, просто потому что они строятся гораздо дольше, это долгосрочный проект. Однако это дополнительный стимул для развития, так как дата-центры, в отличие от остальных потребителей энергии, нуждаются в ней круглосуточно. Но здесь есть еще одна проблема: на АЭС сложно управлять мощностью — они закрывают только часть потребностей обычных людей. Поэтому для развития ИИ-центров потребуются и традиционные источники энергии (уголь, газ), так и возобновляемые — всем хватит места», — указал он.
Ранее Стефанович предположил в эфире НСН, какая страна первой разместит ядерное оружие в космосе.
