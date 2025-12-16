Ученица рассказала о поведении подростка, напавшего на школу в Горках-2

Подросток, напавший с ножом на Успенскую среднюю школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, ранее оскорблял одноклассников по национальному признаку и конфликтовал с учителями. Об этом сообщила NEWS.ru ученица образовательного учреждения.

По ее словам, школьник из параллельного класса вел себя агрессивно и неоднократно угрожал педагогам. Девушка отметила, что в день нападения не была в школе из-за болезни. Собеседница издания также утверждает, что накануне инцидента подросток вместе с друзьями устроил погром в электричке МЦД-1.