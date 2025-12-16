Ученица рассказала о поведении подростка, напавшего на школу в Горках-2
Подросток, напавший с ножом на Успенскую среднюю школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, ранее оскорблял одноклассников по национальному признаку и конфликтовал с учителями. Об этом сообщила NEWS.ru ученица образовательного учреждения.
По ее словам, школьник из параллельного класса вел себя агрессивно и неоднократно угрожал педагогам. Девушка отметила, что в день нападения не была в школе из-за болезни. Собеседница издания также утверждает, что накануне инцидента подросток вместе с друзьями устроил погром в электричке МЦД-1.
Днем 16 декабря в Успенской средней школе в Одинцово произошло нападение. В здание пришел 15-летний ученик девятого класса с ножом и напал на охранника и школьников.
В результате погиб десятилетний ученик четвертого класса. Охранника с ранениями доставили в больницу, еще несколько детей пострадали. Подростка задержали на месте происшествия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На бомбу хватит: Ученый опроверг дефицит урана из-за потребностей ИИ-центров
- Ученица рассказала о поведении подростка, напавшего на школу в Горках-2
- В школе Подмосковья после нападения нашли муляж взрывного устройства
- НСПК допустила отказ от контактного интерфейса карт «Мир» к 2031 году
- Снижение спроса на мороженное объяснили холодным летом
- Риелтор Сырцов: Решение ВС РФ по делу Долиной обезопасило покупку вторичного жилья
- Славянские мифы в эстетике Васнецова: Какой станет дарк-фэнтези «Очарованные»
- Подозреваемый в нападении на школу в Одинцово подросток признался в преступлении
- В Госдуме рассказали, когда в России полностью закроют YouTube
- Туск назвал преждевременными разговоры о гарантиях США для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru