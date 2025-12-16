В окрестностях Купянска Харьковской области в составе штурмовых групп ВСУ действуют иностранные наемники, в том числе выходцы из стран Латинской Америки. Об этом aif.ru сообщил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннаддий Алехин.

По его словам, основные боестолкновения сейчас идут за пределами города — в купянской агломерации. ВСУ предпринимают попытки контратак и проникновения в Купянск, в том числе с юго-запада через городское кладбище. Штурмовые группы, численностью от 10 до 20 человек, включают колумбийцев, перуанцев и мексиканцев.