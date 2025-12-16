В боях под Купянском участвуют наемники из Латинской Америки

В окрестностях Купянска Харьковской области в составе штурмовых групп ВСУ действуют иностранные наемники, в том числе выходцы из стран Латинской Америки. Об этом aif.ru сообщил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннаддий Алехин.

По его словам, основные боестолкновения сейчас идут за пределами города — в купянской агломерации. ВСУ предпринимают попытки контратак и проникновения в Купянск, в том числе с юго-запада через городское кладбище. Штурмовые группы, численностью от 10 до 20 человек, включают колумбийцев, перуанцев и мексиканцев.

Алехин отметил, что подразделения ВС РФ применяют маневренную тактику и действуют при активной поддержке ВКС, артиллерии и реактивных систем залпового огня, отражая попытки контратак и не допуская закрепления противника в городе.

Эксперт также заявил, что большинство боевиков ВСУ в этом районе ликвидируются, а в плен, как правило, попадают только раненые, заявившие о желании сдаться. Помимо этого, по его словам, на купянском направлении задействованы бывшие украинские заключенные, однако их боевая эффективность остается низкой, передает «Радиоточка НСН».

