Силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников над тремя регионами РФ
Дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Тверской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
Атака была отражена в период с 16:00 до 20:00 мск. Шесть дронов были сбиты над территорией Брянской области. Еще три беспилотника перехватили в воздушном пространстве Тверской области, один — над Орловской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщается, отмечает RT.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
