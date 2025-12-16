Силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников над тремя регионами РФ

Дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Тверской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака была отражена в период с 16:00 до 20:00 мск. Шесть дронов были сбиты над территорией Брянской области. Еще три беспилотника перехватили в воздушном пространстве Тверской области, один — над Орловской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщается, отмечает RT.

Силы ПВО уничтожили еще 16 дронов над регионами России

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

