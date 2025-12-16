В Белом доме назвали Илона Маска «обдолбанным Носферату»

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс в интервью журналу Vanity Fair заявила, что миллиардер Илон Маск является «ярым кетаминщиком» и сравнила его с «обдолбанным Носферату».

По словам Уайлс, Маск ведет себя эксцентрично, что, по ее мнению, характерно для людей с выдающимися способностями. Она отметила, что подобное поведение «не помогает», однако подчеркнула, что предприниматель действует самостоятельно и «сам себе хозяин».

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием $600 миллиардов

В России кетамин включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ.

Власти РФ называют наркотики одной из угроз национальной безопасности, а в Стратегии государственной антинаркотической политики, утвержденной в 2020 году, легализация рекреационного употребления наркотиков рассматривается как фактор риска, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
