В Белом доме назвали Илона Маска «обдолбанным Носферату»
Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс в интервью журналу Vanity Fair заявила, что миллиардер Илон Маск является «ярым кетаминщиком» и сравнила его с «обдолбанным Носферату».
По словам Уайлс, Маск ведет себя эксцентрично, что, по ее мнению, характерно для людей с выдающимися способностями. Она отметила, что подобное поведение «не помогает», однако подчеркнула, что предприниматель действует самостоятельно и «сам себе хозяин».
В России кетамин включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ.
Власти РФ называют наркотики одной из угроз национальной безопасности, а в Стратегии государственной антинаркотической политики, утвержденной в 2020 году, легализация рекреационного употребления наркотиков рассматривается как фактор риска, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru