ФНС нашла 8 млн россиян, которые уклоняются от налогов

Они официально нигде не работают, но откуда-то берут деньги. За четыре года служба выявила почти 4 млн человек с неустановленными источниками дохода. В начале 2022 года таких граждан было 11,7 млн, а по итогам 2025 года осталось около 8 млн, сообщил глава ФНС Даниил Егоров.

Всего налоговики насчитали 69 млн россиян без официальных доходов, это дети, студенты и пенсионеры. Особый интерес у службы вызывают именно трудоспособные россияне, которые официально не работают, но при этом делают крупные покупки.

В налоговой признают, что не могут полностью победить «серые» зарплаты. Иногда сами работники приходят к начальству с просьбой оформить их на меньший официальный доход, чтобы сохранить, например, право на социальные выплаты.

Ранее стало известно, что большая часть россиян принципиально отказалась работать за «серую» зарплату или вовсе без официального оформления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

