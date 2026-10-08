В Энгельсе призвали к отставке вице-губернатора за снижение выплаты семьям погибших бойцов

Это связано с тем, что Михаила Исаев подписал подписанное о сокращении региональной выплаты семьям погибших бойцов спецоперации с 1 млн до 100 тысяч рублей. Просьбу жители микрорайона Энгельс-1 направили губернатору Романа Бусаргину.

Отмечается, что теперь получить деньги можно будет только при обращении в течение шести месяцев после регистрации смерти военнослужащего. Документ вступит в силу 1 ноября. Жители считают решение проявлением «цинизма и пренебрежения к их горю».

Ранее стало известно, что часть опекунов погибших участников СВО жалуются на проблемы с выплатами за погибших воспитанников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

