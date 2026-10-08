В Киеве произошел масштабный блэкаут
В Киеве на правом берегу Днепра наблюдаются перебои с водой из-за проблем с электроснабжением, заявил в Telegram мэр столицы Украины Виталий Кличко.
По его словам, частично обесточены водопроводные насосные станции, ведется работа над возобновлением подачи электричества. По данным городской администрации, на правом берегу приостановлено движение электротранспорта из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
Издание Insider сообщает о «тотальном блэкауте» в городе. В интернете появились кадры районов города без света.
Ранее стало известно, что удары по мостам в Киеве могут обернуться «логистическим кошмаром», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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