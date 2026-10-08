В Киеве произошел масштабный блэкаут

По его словам, частично обесточены водопроводные насосные станции, ведется работа над возобновлением подачи электричества. По данным городской администрации, на правом берегу приостановлено движение электротранспорта из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Издание Insider сообщает о «тотальном блэкауте» в городе. В интернете появились кадры районов города без света.

Ранее стало известно, что удары по мостам в Киеве могут обернуться «логистическим кошмаром», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».