Сотрудникам «Бургер Кинга» в Петербурге выдали памятки о действиях при атаке БПЛА
В Санкт-Петербурге сотрудникам «Бургер Кинга» выдали памятки о действиях при атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В некоторых заведениях они висят на видном месте. В памятках перечислены виды беспилотников и действия, которые нужно предпринять при их появлении. Среди типов БПЛА выделены «зоофоб», который выглядит как птица или насекомое, «самолет» и «квадрокоптер». Им присуще необычное гудение и зависание в воздухе.
Посетителей просят отойти от окон и дверей, спрятаться под столом. В «Бургер Кинге» рассказали, что памятки созданы для сотрудников и вывешивать их в зале не обязательно. Утверждается, что памятки повесили по указанию «сверху». От кого именно оно поступило — менеджеры и работники не знают.
Ранее стало известно, что защиту электростанций от БПЛА предложено оплатить за счет потребителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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