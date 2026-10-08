Сотрудникам «Бургер Кинга» в Петербурге выдали памятки о действиях при атаке БПЛА

В некоторых заведениях они висят на видном месте. В памятках перечислены виды беспилотников и действия, которые нужно предпринять при их появлении. Среди типов БПЛА выделены «зоофоб», который выглядит как птица или насекомое, «самолет» и «квадрокоптер». Им присуще необычное гудение и зависание в воздухе.

Посетителей просят отойти от окон и дверей, спрятаться под столом. В «Бургер Кинге» рассказали, что памятки созданы для сотрудников и вывешивать их в зале не обязательно. Утверждается, что памятки повесили по указанию «сверху». От кого именно оно поступило — менеджеры и работники не знают.

Ранее стало известно, что защиту электростанций от БПЛА предложено оплатить за счет потребителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

