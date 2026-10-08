Из аптек исчез самый популярный препарат от тревожности
В России из аптек исчез противотревожный препарат «Атаракс», сообщает отраслевой GxP News.
Его нет как минимум в 44 регионах. Еще в десяти субъектах препарат можно найти только в единичных точках. Также его сложно стало купить в Москве. Ранее на нехватку «Атаракса» жаловались и жители Санкт-Петербурга, где к началу октября резко сократились запасы.
«Атаракс» — рецептурный препарат бельгийской фармацевтической компании UCB. Его дистрибьютор «ЮСБ Фарма Логистикс» объяснил перебои повышенным спросом. Новая партия должна стать доступна для отгрузки после 19 октября.
Ранее россиянам назвали оптимальные продукты для заедания тревоги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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