Черный лебедь и ядерная бомба: В России не поверили в перемирие Ирана и Израиля
Ни Израиль, ни Иран не достигли своих стратегических целей, сказал в эфире НСН Василий Останин-Головня, а Евгений Сатановский пообещал, что в течение года у Тегерана будет ядерная бомба.
Перемирие между Ираном и Израилем не будет «вечным», заявили в интервью НСН президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский и научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
Президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду, что прекращение огня между Израилем и Ираном «продлится вечно». Вместе с тем, глава Генштаба армии обороны Израиля ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что «мы завершили важную фазу, но кампания против Ирана не закончилась». Сатановский отметил в этой связи, что Иран в состоянии сделать атомную бомбу в течение года.
«Политики есть политики. Не надо обращать внимание на то, что они заявляют. Трамп утверждает, что «мы все там разнесли», но я не очень верю. Хаменеи (верховный лидер Ирана Али Хаменеи – прим. НСН) цел. Корпус стражей исламской революции (КСИР) никуда не делся и контролирует ситуацию. Да, очень сильно проредили первые эшелоны ученых и первые эшелоны военного командования. Разнесли кучу всего, уничтожили примерно половину ракетных установок, но второй и третий эшелон целы. Иран - большая страна, все ядерные технологии у них остались, и никаких проблем нет все это восстановить. С моей точки зрения, приблизительно в течение года у Ирана будет ядерная бомба», - допустил эксперт.
Со своей стороны, Василий Останин-Головня вспомнил о коте Шрёдингера в связи со словами Трампа о «вечном перемирии».
«Как показывает история на современном Ближнем Востоке, вечного мира там не бывает и в принципе мир в этом регионе – это крайне редкое явление. Более того, нет ничего более непостоянного, чем временное, вопреки поговорке, тем более перемирие с Израилем. Перемирие с Израилем - это что-то типа мысленного эксперимента с котом Шрёдингера, только вместо кота "черный лебедь" (трудно прогнозируемоесобытие со значительными последствиями – прим. НСН). Долговечных перемирий у Израиля ни с кем не бывает. Он соблюдает перемирие ровно до того момента, пока ему это необходимо с точки зрения перегруппировки войск, восстановления запасов вооружений и снижения градуса напряженности на внутриполитической арене», - разъяснил Останин-Головня.
Вместе с тем он указал, что в израильско-иранском противостоянии ни одна из сторон не достигла стратегических целей.
«Стратегических целей ни одна из сторон конфликта в текущей фазе не достигла. Понятно, что стратегическая задача у Израиля на данный момент - это полная ликвидация ядерной программы Ирана, неважно мирного характера или с перспективой на военные разработки. При этом, если обратиться к истории, у Израиля есть старая добрая традиция называть войнами достаточно ограниченные по масштабу и географии военные операции. Например, операция на территории Ливана в 2006 году в израильской историографии именуется войной, то же самое было с палестинскими интифадами. Для имиджа можно обозначить операцию, как войну или, как предлагал Трамп, назвать "12-дневной войной", но своих стратегических задач Израиль еще не достиг. Но это не значит, что они будут продолжать в том же формате. Есть много других способов наносить удары по Ирану», - заключил собеседник НСН.
Экс-посол Израиля в России Цви Маген в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что в данный момент «цели войны достигнуты», поскольку ядерная программа Ирана отодвинута далеко назад, иранских вооруженных сил фактически не существует, а все интересующие Израиль объекты были уничтожены.
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