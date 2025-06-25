Перемирие между Ираном и Израилем не будет «вечным», заявили в интервью НСН президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский и научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду, что прекращение огня между Израилем и Ираном «продлится вечно». Вместе с тем, глава Генштаба армии обороны Израиля ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что «мы завершили важную фазу, но кампания против Ирана не закончилась». Сатановский отметил в этой связи, что Иран в состоянии сделать атомную бомбу в течение года.