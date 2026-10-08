Наличные стали самым популярным способом хранения сбережений у россиян

В сентябре 38% граждан предпочитали «нал». Это связано со сбоями в интернете. На выбор россиян также влияет усиление контроля за банковскими операциями и снижение ставок по вкладам.

Кроме того, некоторые таким способом надеются уйти от налогов. На этом фоне Банк России планирует ужесточить контроль за внесением наличных на счета. Власти ждут, что доходы от обеления экономики в 2027 году составят 0,5 трлн рублей.

По словам экспертов, хранить все сбережения в наличных невыгодно из-за инфляции. Для краткосрочного резерва такой способ оправдан, но остальные средства стоит распределять между инструментами, которые приносят доход.

Усиление контроля ЦБ за наличностью — это стандартная мировая практика, которая не навредит экономике и гражданам, так как российский бизнес легко адаптируется к проверкам, а спрос на наличные вызван лишь временными опасениями населения, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

