Швеи в России стали зарабатывать 140 тысяч рублей

Сегодня зарплаты опытных специалистов доходят до 140 тысяч рублей. В настоящее время насчитывается около 1,8 тысячи вакансий для швей. Швейное производство стало одной из отраслей со значимым кадровым дефицитом. Предприятия конкурируют за работников, повышая оплату, чтобы удержать специалистов.

Разброс зарплат при этом остается значительным. В некоторых регионах встречаются предложения от 15–30 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье швеям на производстве предлагают от 80 до 130 тысяч рублей, опытным портным — от 90 до 140 тысяч.

Попасть в профессию можно через курсы профподготовки. Обучение стоит от нескольких тысяч до 50 тысяч рублей. Безработные могут освоить специальность бесплатно через центр занятости. На это уйдет около двух месяцев.

Ранее стало известно, что в Россию завозят бригады поварих и швей из Северной Кореи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

