СМИ: Немецкая группа Metro сама обратилась к властям РФ для перевода ее под временное управление

Немецкая группа компаний Metro самостоятельно обратилась к властям России с просьбой перевести ее под временное управление, сообщает Le Monde.

В Metro сообщили о продолжении работы в РФ в штатном режиме

По данным издания, чтобы избежать наихудшего развития событий, Metro решила действовать на опережение. Обращение к Кремлю связно с надеждой сохранить больше контроля над судьбой компании.

«Неясным остается лишь то, каких ответных шагов потребует Кремль», — заявил источник газеты.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин передал российские активы немецкой торговой сети Metro Cash & Carry во временное управление компании «УК Торг РУС», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: IMAGO/Ardan Fuessmann/ТАСС
ТЕГИ:РоссияБизнесТорговля

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