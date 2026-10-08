СМИ: Немецкая группа Metro сама обратилась к властям РФ для перевода ее под временное управление
Немецкая группа компаний Metro самостоятельно обратилась к властям России с просьбой перевести ее под временное управление, сообщает Le Monde.
По данным издания, чтобы избежать наихудшего развития событий, Metro решила действовать на опережение. Обращение к Кремлю связно с надеждой сохранить больше контроля над судьбой компании.
«Неясным остается лишь то, каких ответных шагов потребует Кремль», — заявил источник газеты.
В конце сентября президент РФ Владимир Путин передал российские активы немецкой торговой сети Metro Cash & Carry во временное управление компании «УК Торг РУС», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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