Госдума не рассматривает запрет соцсетей для несовершеннолетних
Госдума не рассматривает запрет социальных сетей для несовершеннолетних граждан России и проверку возраста пользователей интернета, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на депутата Думы Антона Горелкина.
По его словам, в настоящее время подобные инициативы избыточны. Парламентарий указа, что контролировать цифровую жизнь детей должны родители, а задача властей — предоставить им для этого эффективные инструменты.
«Мы думаем, что именно родители должны контролировать использование социальных сетей, а задача государства — быть организатором, и дать родителям эффективные инструменты, с помощью которых, они могли бы контролировать своих детей», - подчеркнул Горелкин.
Любые запреты только повышают интерес, это нужно учитывать при работе с подростками и формировании политики в отношении социальных сетей, заявил председатель профсоюза «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков в пресс-центре НСН.
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