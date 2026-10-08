Госдума не рассматривает запрет соцсетей для несовершеннолетних

По его словам, в настоящее время подобные инициативы избыточны. Парламентарий указа, что контролировать цифровую жизнь детей должны родители, а задача властей — предоставить им для этого эффективные инструменты.

«Мы думаем, что именно родители должны контролировать использование социальных сетей, а задача государства — быть организатором, и дать родителям эффективные инструменты, с помощью которых, они могли бы контролировать своих детей», - подчеркнул Горелкин.

Любые запреты только повышают интерес, это нужно учитывать при работе с подростками и формировании политики в отношении социальных сетей, заявил председатель профсоюза «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков в пресс-центре НСН.

