СМИ: Европе грозит голод из-за санкций против России

Отказ от природного газа из России и отсутствие поставок зерна в ЕС грозит жителям Европы голодом, пишет иранское издание Farda со ссылкой на прогноз бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска.

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Он ожидает рост стоимости хлеба в стране в четыре раза в случае срыва посевных работ на Украине, а также отсутствия поставок российского зерна. Если к концу 2022 года цены в Польше достигнут 2,4 евро, то в Германии они могут подскочить до 10 евро.

Подорожание продуктов грядет и в других странах, отмечает издание, так как на Россию и Украину приходится около 30% мирового экспорта пшеницы, а его сокращение неизбежно приведет к подорожанию продовольствия во всем мире.

Другая опасность — энергетический кризис, который уже отразился на стоимости энергии и автомобильного топлива в Европе.

Антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта. Это подтверждает восстановившийся курс рубля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Фото: pixabay.com/КasunChamara
ТЕГИ:ЕвропаСанкции Против России
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