СМИ: Армия Израиля получила отпор около больницы «Аш-Шифа» в Газе

Палестинские «группы сопротивления» смогли остановить армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе медицинского центра «Аш-Шифа», организовав засаду. Всего палестинские силы противостоят ЦАХАЛ минимум на пяти направлениях в городе Газа, передает иранское агентство Tasnim.

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По данным агентства, силами палестинских боевиков создана «мощная линия обороны, остановившая продвижение оккупационных сил» к медучреждению.

По данным Tasnim, в произошедших боях ЦАХАЛ потеряла несколько человек убитыми.

Ранее подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили контроль над опорными пунктами боевого крыла палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил страны в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ПалестинаИзраильБольницаСектор Газа

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