СМИ: Армия Израиля получила отпор около больницы «Аш-Шифа» в Газе
Палестинские «группы сопротивления» смогли остановить армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе медицинского центра «Аш-Шифа», организовав засаду. Всего палестинские силы противостоят ЦАХАЛ минимум на пяти направлениях в городе Газа, передает иранское агентство Tasnim.
По данным агентства, силами палестинских боевиков создана «мощная линия обороны, остановившая продвижение оккупационных сил» к медучреждению.
По данным Tasnim, в произошедших боях ЦАХАЛ потеряла несколько человек убитыми.
Ранее подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили контроль над опорными пунктами боевого крыла палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил страны в своем Telegram-канале.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти в Исландии объявили чрезвычайное положение
- Искусственный интеллект написал музыку городов России
- План «Перехват» объявили в Рязани после взрыва на железной дороге
- Журналист Морис шокирован ударом по ВСУ в Запорожье
- СМИ: Армия Израиля получила отпор около больницы «Аш-Шифа» в Газе
- В украинском Киеве снова произошли взрывы
- В кабинете Деда Мороза в Великом Устюге обновили волшебный инвентарь
- Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область
- Сотрудники компании Маска получили более 600 травм
- Рамасвами предрек конец США из-за столкновения с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru