Армия Израиля заняла опорные пункты ХАМАС на севере Газы

Военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили около 150 боевиков ХАМАС. Израильские бойцы заняли опорные пункты палестинцев в районе города Газа - центра одноименного анклава.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна установит контроль над сектором Газа после ликвидации ХАМАС. По его словам, Израилю нужна гарантия отсутствия угрозы со стороны анклава.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 11 тысяч жителей сектора Газа, пострадали 27,4 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

