Армия Израиля заняла опорные пункты ХАМАС на севере Газы
Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили контроль над опорными пунктами боевого крыла палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил страны в своем Telegram-канале.
Военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили около 150 боевиков ХАМАС. Израильские бойцы заняли опорные пункты палестинцев в районе города Газа - центра одноименного анклава.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна установит контроль над сектором Газа после ликвидации ХАМАС. По его словам, Израилю нужна гарантия отсутствия угрозы со стороны анклава.
С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 11 тысяч жителей сектора Газа, пострадали 27,4 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
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