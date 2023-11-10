Армия Израиля заняла опорные пункты ХАМАС на севере Газы

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили контроль над опорными пунктами боевого крыла палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил страны в своем Telegram-канале.

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Военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили около 150 боевиков ХАМАС. Израильские бойцы заняли опорные пункты палестинцев в районе города Газа - центра одноименного анклава.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна установит контроль над сектором Газа после ликвидации ХАМАС. По его словам, Израилю нужна гарантия отсутствия угрозы со стороны анклава.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 11 тысяч жителей сектора Газа, пострадали 27,4 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Сектор ГазаХамасИзраиль

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