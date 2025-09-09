Экс-депутат Рады: Зеленский может пойти на убийство Кулебы
Режим Зеленского опирается не на законы, а на «хотелки», это стало понятно бывшим украинским чиновникам, которые начали сбегать.
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба разозлил украинского лидера Владимира Зеленского, его могут физически «устранить», заявил НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о побеге из страны в Польшу. По его словам, он уехал «как вор ночью». Его слова цитирует итальянская газета Corriere della Sera. Кулеба добавил, что покинул украинскую территорию после того, как власти приняли решение запретить выезд бывшим дипломатам. Позднее его пресс-служба заявила, что Кулеба покинул страну в рамках служебной командировки, а не для бегства. Олейник уверен, что Кулебе пришлось «дать заднюю».
«Кулеба высказался с резкой критикой действий Зеленского в адрес НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). Кулеба не поддержал решение Зеленского подчинить эти органы генеральному прокурору. Эта критика не понравилась Зеленскому. Это привело к тому, что Зеленский ввел запрет на выезд для бывших дипломатов. Кулеба сначала выступил эмоционально, потом дал заднюю, так как это не очень красит режим Зеленского. Не понравилось, вероятно, европейцам. Не факт, что Кулеба в итоге вернется. Это говорит о том, что многие услышали сигнал – надо бежать. Режим Зеленского опирается не на законы, а на хотелки, это всем понятно», - пояснил он.
По его словам, Кулеба может участвовать в избирательной кампании бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, что неприемлемо для Зеленского.
«Относительно физического устранения, это вряд ли пока возможно. Я не заметил, что Кулеба участвует в групповых заговорах против Зеленского. Хотя власть – это сильный наркотик, поэтому не исключаю, что Кулеба потом будет участвовать в избирательной кампании Залужного. Если будет участвовать, режим Зеленского может пойти и на убийство. Сам Кулеба избираться не будет», - добавил собеседник НСН.
Офис президента Украины пытался отговорить бывшего главкома ВСУ, а ныне посла в Лондоне Залужного от участия в выборах, опасаясь его конкуренции. Об этом сообщало издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в администрации Владимира Зеленского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Непала ушел в отставку из-за беспорядков
- Авиакомпания «Победа» сняла ограничения по весу для ручной клади
- Правительство России завело канал в Мах
- Генерал Бижев раскрыл, кто помогает дронам ВСУ проникать в Россию
- Венгрия подпишет долгосрочный контракт на закупку газа «с западного направления»
- Экс-депутат Рады: Зеленский может пойти на убийство Кулебы
- В Ейске произошел пожар в зоопарке с крокодилами
- В Госдуме объяснили, как бизнес помогает повысить рождаемость
- Силуанов назвал составление бюджета одной из главных задач Минфина
- Рогов: В ближайшие месяцы Зеленский не пойдет на сделку с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru