«Кулеба высказался с резкой критикой действий Зеленского в адрес НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). Кулеба не поддержал решение Зеленского подчинить эти органы генеральному прокурору. Эта критика не понравилась Зеленскому. Это привело к тому, что Зеленский ввел запрет на выезд для бывших дипломатов. Кулеба сначала выступил эмоционально, потом дал заднюю, так как это не очень красит режим Зеленского. Не понравилось, вероятно, европейцам. Не факт, что Кулеба в итоге вернется. Это говорит о том, что многие услышали сигнал – надо бежать. Режим Зеленского опирается не на законы, а на хотелки, это всем понятно», - пояснил он.

По его словам, Кулеба может участвовать в избирательной кампании бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, что неприемлемо для Зеленского.

«Относительно физического устранения, это вряд ли пока возможно. Я не заметил, что Кулеба участвует в групповых заговорах против Зеленского. Хотя власть – это сильный наркотик, поэтому не исключаю, что Кулеба потом будет участвовать в избирательной кампании Залужного. Если будет участвовать, режим Зеленского может пойти и на убийство. Сам Кулеба избираться не будет», - добавил собеседник НСН.

Офис президента Украины пытался отговорить бывшего главкома ВСУ, а ныне посла в Лондоне Залужного от участия в выборах, опасаясь его конкуренции. Об этом сообщало издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в администрации Владимира Зеленского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

