Армия Израиля ликвидировала командира снайперов бригады ХАМАС

Военнослужащие Армии обороны Израиля сумели ликвидировать командира соединений снайперов Северной бригады радикального движения ХАМАС Мохаммеда Калута. Об этом объявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Там уточнили, что операцию по его нейтрализации проведена на основании разведывательной информации. Израильские военные минувшей ночью нанесли удары по 19 боевикам ХАМАС, которые намеревались атаковать войска.

В ЦАХАЛ также заявили, что за минувшие сутки, ликвидировано большое число террористов ХАМАС, которые принимали участие в нападении на Израиль 7 октября и убийствах мирных жителей. Также уничтожено несколько ракетных установок ХАМАС.

Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Израиль может уничтожить в секторе Газа группировку ХАМАС, но не сумеет сломит палестинское сопротивление в целом.

