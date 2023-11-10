Армия Израиля ликвидировала командира снайперов бригады ХАМАС
Военнослужащие Армии обороны Израиля сумели ликвидировать командира соединений снайперов Северной бригады радикального движения ХАМАС Мохаммеда Калута. Об этом объявила пресс-служба ЦАХАЛ.
Там уточнили, что операцию по его нейтрализации проведена на основании разведывательной информации. Израильские военные минувшей ночью нанесли удары по 19 боевикам ХАМАС, которые намеревались атаковать войска.
В ЦАХАЛ также заявили, что за минувшие сутки, ликвидировано большое число террористов ХАМАС, которые принимали участие в нападении на Израиль 7 октября и убийствах мирных жителей. Также уничтожено несколько ракетных установок ХАМАС.
Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Израиль может уничтожить в секторе Газа группировку ХАМАС, но не сумеет сломит палестинское сопротивление в целом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru