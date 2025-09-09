Венгрия подпишет долгосрочный контракт на закупку газа «с западного направления»

Венгрия подпишет долгосрочный контракт на закупку природного газа на Западе. Об этом написал в соцсетях министр иностранных дел республики глава Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт сегодня заключит соглашение на закупку топлива.

«Это будет наш самый долгосрочный контракт на закупку природного газа с западного направления», - подчеркнул Сийярто.

Откуда именно будет поставляться газ, не уточняется.

Кроме того, министр отметил, что Венгрия всегда прилагает «серьезные усилия к диверсификации» в вопросе закупки природных ресурсов.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия вынуждена открыто и напрямую покупать российскую нефть, так как Евросоюз и Хорватия лишили республику других вариантов, пишет 360.ru.

