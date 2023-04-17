СМИ: антироссийские санкции стали самым грандиозным просчетом Запада за всю историю

По данным издания, ограничительные меры не поставили российскую экономику на колени, как многие ожидали. Москва не только справляется с трудностями, а процветает. При этом РФ обретает больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада СССР.

Также журнал указывает, что Россия добивается успехов и в военной сфере, запустив производство обороной продукции.

Ранее стало известно, что Большинство западных компаний, объявивших об уходе с российского рынка после начала спецоперации, продолжают работать в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

