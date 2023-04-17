СМИ: антироссийские санкции стали самым грандиозным просчетом Запада за всю историю
Санкции в отношении России оказались самым грандиозным просчетом западных стран за всю историю, сообщает American Thinker.
По данным издания, ограничительные меры не поставили российскую экономику на колени, как многие ожидали. Москва не только справляется с трудностями, а процветает. При этом РФ обретает больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада СССР.
Также журнал указывает, что Россия добивается успехов и в военной сфере, запустив производство обороной продукции.
Ранее стало известно, что Большинство западных компаний, объявивших об уходе с российского рынка после начала спецоперации, продолжают работать в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru