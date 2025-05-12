В Киргизии произошли два землетрясения магнитудами 4,4 и 5,5

Два землетрясения зарегистрировали на западе Киргизии. Об этом сообщили в институте сейсмологии республики.

Первое сейсмособытие магнитудой 4,4 произошло в 07:33 (04:33 мск). Очаг землетрясения находился в 9 км северо-западнее села Джаны-Талап и в 86 км от города Нарын.

«В населенных пунктах... интенсивность землетрясения составила: в селах Джаны-Талап, Ак-Кыя, Кок-Джар - 3,5 балла, в селах Кыдыралы, Сары-Иймек, Байченчек - 3 балла», - рассказали специалисты.

Второе землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали в этом же районе в 12:38 (09:38 по Москве). В населенных пунктах произошли толчки силой 4 и 5 баллов. При этом интенсивность землетрясения в Нарыне составила 2,5 балла.

Данных о жертвах или разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло у побережья северных Курил.

