Политолог Рар: Немецкое правительство запретит «Альтернативу для Германии»

По его словам, правящая коалиция «Христианско-демократического союза» (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) разрабатывает план, как запретить самую сильную оппозиционную партию, «Альтернативу для Германии».

Эксперт отметил, что против этой силы начнется массовая кампания по очернению в СМИ. Он допустил, что электорату начнут внушать, что они голосуют за фашистов. Рар добавил, что такие шаги никак не повлияют на предпочтения немцев. Это только вызовет злость населения и приведет к расколу Германии, подчеркнул он.

Ранее политолог заявил в беседе с НСН, что лидер ХДС Фридрих Мерц не продержится на посту канцлера ФРГ дольше двух лет.

