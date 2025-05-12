Политолог Рар: Немецкое правительство запретит «Альтернативу для Германии»

Новое правительство Германии готовится запретить своих главных конкурентов, ультраправую «Альтернативу для Германии». Такое мнение выразил в беседе с aif.ru Александр Рар.

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По его словам, правящая коалиция «Христианско-демократического союза» (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) разрабатывает план, как запретить самую сильную оппозиционную партию, «Альтернативу для Германии».

Эксперт отметил, что против этой силы начнется массовая кампания по очернению в СМИ. Он допустил, что электорату начнут внушать, что они голосуют за фашистов. Рар добавил, что такие шаги никак не повлияют на предпочтения немцев. Это только вызовет злость населения и приведет к расколу Германии, подчеркнул он.

Ранее политолог заявил в беседе с НСН, что лидер ХДС Фридрих Мерц не продержится на посту канцлера ФРГ дольше двух лет.

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ФОТО: ТАСС / Michael Probst / AP
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