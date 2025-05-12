Алаудинов призвал население России не делиться на национальности

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов призвал россиян не делиться на национальности и сделать все, чтобы стать «одним, единым целым». Обращение генерал-лейтенанта опубликовано в его Telegram-канале.

«Хочу призвать население... чтобы оно делало весь максимум для того, чтобы сплотить наш народ. Не делитесь на национальности, не делитесь на вероисповедания, не делитесь на черных и белых», - подчеркнул Алаудинов.

Также командир «Ахмата» призвал граждан не сомневаться, что «победа за нами», и это «вопрос однозначный».

Ранее Апти Алаудинов призвал взять под контроль российских сил Сумскую область и все территории до Приднестровья, пишет RT.

