Алаудинов призвал население России не делиться на национальности
Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов призвал россиян не делиться на национальности и сделать все, чтобы стать «одним, единым целым». Обращение генерал-лейтенанта опубликовано в его Telegram-канале.
«Хочу призвать население... чтобы оно делало весь максимум для того, чтобы сплотить наш народ. Не делитесь на национальности, не делитесь на вероисповедания, не делитесь на черных и белых», - подчеркнул Алаудинов.
Также командир «Ахмата» призвал граждан не сомневаться, что «победа за нами», и это «вопрос однозначный».
Ранее Апти Алаудинов призвал взять под контроль российских сил Сумскую область и все территории до Приднестровья, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru