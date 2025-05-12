Умер сыгравший в фильме «Друг мой, Колька!..» актер Александр Кобозев

Актер Александр Кобозев умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Артист скончался 11 мая. По данным СМИ, Кобозев страдал от ряда заболеваний. Перед смертью актеру стало плохо, его госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Александр Кобозев родился в 1945 году в Москве, окончил факультет режиссуры самодеятельных театров Института культуры, был руководителем театральной студии «На ладони» и режиссером слайдфильмов на ВДНХ. Позже артист занимался педагогикой и работал в Департаменте образования. В 15-летнем возрасте Кобозев сыграл роль Коли Снегирева в фильме Александра Митты «Друг мой, Колька!..», которая принесла ему известность.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Ольги Моховой, ей было 54 года, пишет RT.

