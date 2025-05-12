Большинство российских фильмов с господдержкой стали убыточными в 2024 году

Уточняется, что лидером антирейтинга стала лента «Федя. Народный футболист». При госфинансировании в размерен 125 млн рублей до окупаемости он не добрал более млрд рублей. Второе место у проекта «Василиса и хранители времени» (недобор 871 млн рублей), а третье - у «Формулы воды» (845 млн рублей).

«Господдержка не гарантирует успеха. Эффективность проявляется... в умении производить кино, которое интересно массовой аудитории», — подчеркнул основатель КГ Progress Дмитрий Солопов.

Отмечается, что в прошлом году окупились лишь 26 из 32 фильмов. Лидером по прибыли стал «Холоп 2» - при поддержке в 450 млн рублей лента заработала более 2,3 млрд рублей сверх затрат. Также в ТОП-3 вошли «Бременские музыканты» (плюс 836 млн рублей) и «Лёд 3» (656 млн рублей).

Ранее стало известно, что кассовые сборы ленты «Батя 2. Дед» превысили полтора миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

