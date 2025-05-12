Большинство российских фильмов с господдержкой стали убыточными в 2024 году
Большинство российских фильмов, которые были сняты с господдержкой и вышли на экраны в 2024 году, стали убыточными. Об этом со ссылкой на данные коммуникационной группы Progress сообщает «Газета.Ru».
Уточняется, что лидером антирейтинга стала лента «Федя. Народный футболист». При госфинансировании в размерен 125 млн рублей до окупаемости он не добрал более млрд рублей. Второе место у проекта «Василиса и хранители времени» (недобор 871 млн рублей), а третье - у «Формулы воды» (845 млн рублей).
«Господдержка не гарантирует успеха. Эффективность проявляется... в умении производить кино, которое интересно массовой аудитории», — подчеркнул основатель КГ Progress Дмитрий Солопов.
Отмечается, что в прошлом году окупились лишь 26 из 32 фильмов. Лидером по прибыли стал «Холоп 2» - при поддержке в 450 млн рублей лента заработала более 2,3 млрд рублей сверх затрат. Также в ТОП-3 вошли «Бременские музыканты» (плюс 836 млн рублей) и «Лёд 3» (656 млн рублей).
Ранее стало известно, что кассовые сборы ленты «Батя 2. Дед» превысили полтора миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- После обстрела Рыльска в Курской области завели дело о теракте
- Политолог Рар: Немецкое правительство запретит «Альтернативу для Германии»
- Большинство российских фильмов с господдержкой стали убыточными в 2024 году
- Генконсульство России в Кракове закроют не раньше, чем через 30 дней
- В Киргизии произошли два землетрясения магнитудами 4,4 и 5,5
- Страны ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против РФ
- Армия России освободила Котляровку в ДНР
- Заморозки уничтожили половину посева фруктов и ягод в южных регионах России
- Умер сыгравший в фильме «Друг мой, Колька!..» актер Александр Кобозев
- Алаудинов призвал население России не делиться на национальности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru