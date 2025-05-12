После обстрела Рыльска в Курской области завели дело о теракте

Два объекта культурного наследия пострадали в Курской области в результате атак ВСУ на прошлой неделе Постпреды стран-членов ЕС согласовывают 17-й пакет санкций против России Экс-президент компании «Башнефть» переобъявлен в розыск Резкое похолодание могло уничтожить до 50% урожая фруктов на юге России Домохозяйкам предложили платить налоги государству