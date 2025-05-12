После обстрела Рыльска в Курской области завели дело о теракте

Уголовное дело по статье «Теракт» было возбуждено по факту ракетного обстрела города Рыльска Курской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

ВС России уничтожили «Искандером» обстрелявшую Рыльск РСЗО HIMARS

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко указала, что следователи обнаружили на месте происшествия фрагменты РСЗО HIMARS, была назначена взрывотехническая судэкспертиза.

«Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», - отметила она.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в результате удара украинских войск по Рыльску пострадали три человека, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: mosobl.sledcom.ru
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