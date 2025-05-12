После обстрела Рыльска в Курской области завели дело о теракте
Уголовное дело по статье «Теракт» было возбуждено по факту ракетного обстрела города Рыльска Курской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко указала, что следователи обнаружили на месте происшествия фрагменты РСЗО HIMARS, была назначена взрывотехническая судэкспертиза.
«Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», - отметила она.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в результате удара украинских войск по Рыльску пострадали три человека, сообщает «Свободная пресса».
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