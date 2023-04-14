G7 упрекнула Швейцарию за незакрытые лазейки в санкциях против РФ
Страны «Большой семерки» полагают, что Швейцария уделяет недостаточно внимания противодействию обхода антироссийских санкций, сообщает ТАСС.
По данным СМИ, послы стран G7 в начале апреля направили письмо правительству Швейцарии. В нем говорится, что Берн не замораживает активы лиц с двойным гражданством и тех, кто связан с юридическими лицами страны.
«Группа семи» отметила, что Швейцария несет репутационные потери из-за наличия лазеек для обхода санкций.
«Способы обеспечения максимальной эффективности применения санкций заключаются в активном расследовании подозрительных финансовых структур», - сказано в письме.
США 12 апреля ввели санкции против более чем 30 физических и около 90 юридических лиц из России. Под ограничения попали вице-премьер Марат Хуснуллин, «Юнармия», «Мегафон», «Металлоинвест» и ЧВК «Патриот», пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru