Генконсульство России в Кракове закроют не раньше, чем через 30 дней
12 мая 202512:58
Министерство иностранных дел Польши назначит срок закрытия генерального консульства России в Кракове. Об этом заявила журналистам вице-министр Хенрыка Мосциская-Дендыс.
«Этот срок будет не короче, чем 30 дней», - указала чиновница.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил, что генконсульство РФ в Кракове будет закрыто, такое решение приняли из-за якобы имевшего место саботажа российских спецслужб. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва в ближайшее время ответит на закрытие диппредставительства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru