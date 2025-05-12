Генконсульство России в Кракове закроют не раньше, чем через 30 дней

Министерство иностранных дел Польши назначит срок закрытия генерального консульства России в Кракове. Об этом заявила журналистам вице-министр Хенрыка Мосциская-Дендыс.

Польша решила закрыть российское генконсульство в Кракове

«Этот срок будет не короче, чем 30 дней», - указала чиновница.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил, что генконсульство РФ в Кракове будет закрыто, такое решение приняли из-за якобы имевшего место саботажа российских спецслужб. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва в ближайшее время ответит на закрытие диппредставительства.

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ФОТО: РИА Новости
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