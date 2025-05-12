Заморозки уничтожили половину посева фруктов и ягод в южных регионах России
Резкое похолодание могло уничтожить до 50% урожая абрикосов, сливы, черешни и персиков в южных регионах России. Об этом сообщает «Известия» с ссылкой на Союз сахаропроизводителей.
Уточняется, что в Ставропольском крае могла погибнуть почти половина культур плодовых деревьев. Заморозки также погубили почти 120 тысяч гектаров сахарной свеклы из 1 млн гектаров посеянных.
Отмечается, что наиболее пострадавшими регионами оказались Белгородская, Липецкая и Курская области. В Краснодарском крае и республике Крым потери отличаются разбросом от 15 до 40% от общего посева фруктов и овощей.
Ранее Минсельхоз пообещал, что заморозки не повлияют на урожай плодовых и ягод, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru