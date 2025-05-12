Страны ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против РФ

Еврокомиссия (ЕК) представила 17-й пакет санкций странам сообщества на прошлой неделе. По данным Bloomberg, предлагается внести в черный список 60 физических лиц и организаций, а также 150 танкеров так называемого «теневого флота» России.

Новый санкционный пакет может быть утвержден 20 мая на встрече глав МИД ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода «Северный поток — 2» в качестве меры давления на Москву, если Кремль откажется от 30-дневного перемирия.

