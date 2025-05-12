Армия России освободила Котляровку в ДНР
12 мая 202512:29
Российская группировка войск «Центр» взяла под свой контроль поселок Котляровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.
«Решительными действиями подразделений... освобожден населенный пункт Котляровка», - указали в ведомстве.
Ранее армия России взяла под контроль село Троицкое в ДНР. Оно было освобождено до начала действия перемирия в честь Дня Победы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru