СМИ: Air Moldova отменяет рейсы из Парижа, Лондона, Стамбула и Тбилиси

Ранее сообщалось об усилении мер безопасности в Молдавии из-за угрозы дестабилизации. Министр внутренних дел страны Анна Ревенко заявляла, что подразделениям внутренних органов даны указания об усилении мер безопасности. Об угрозе дестабилизации обстановки в Молдавии говорила президент республики Майя Санду, отметила Ревенко.

В управлении гражданской авиации Молдавии 27 февраля сообщили, что полеты в аэропорт Кишинева с 14 марта прекращает авиакомпания Wizz Air. Причиной названы угрозы безопасности.

