СМИ: Air Moldova отменяет рейсы из Парижа, Лондона, Стамбула и Тбилиси

Авиакомпания Air Moldova отменяет ряд рейсов из Парижа, Лондона, Стамбула и Тбилиси, не называя причины, сообщают местные СМИ.

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Ранее сообщалось об усилении мер безопасности в Молдавии из-за угрозы дестабилизации. Министр внутренних дел страны Анна Ревенко заявляла, что подразделениям внутренних органов даны указания об усилении мер безопасности. Об угрозе дестабилизации обстановки в Молдавии говорила президент республики Майя Санду, отметила Ревенко.

В управлении гражданской авиации Молдавии 27 февраля сообщили, что полеты в аэропорт Кишинева с 14 марта прекращает авиакомпания Wizz Air. Причиной названы угрозы безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Отмена РейсаСамолетыМолдавия
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