СМИ: Air Moldova отменяет рейсы из Парижа, Лондона, Стамбула и Тбилиси
Авиакомпания Air Moldova отменяет ряд рейсов из Парижа, Лондона, Стамбула и Тбилиси, не называя причины, сообщают местные СМИ.
Ранее сообщалось об усилении мер безопасности в Молдавии из-за угрозы дестабилизации. Министр внутренних дел страны Анна Ревенко заявляла, что подразделениям внутренних органов даны указания об усилении мер безопасности. Об угрозе дестабилизации обстановки в Молдавии говорила президент республики Майя Санду, отметила Ревенко.
В управлении гражданской авиации Молдавии 27 февраля сообщили, что полеты в аэропорт Кишинева с 14 марта прекращает авиакомпания Wizz Air. Причиной названы угрозы безопасности.
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