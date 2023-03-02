«На те же грабли»: В Приднестровье посочувствовали жителям Молдавии
Власти Молдавии продолжают кормить народ обещаниями, уповая на поддержку со стороны Евросоюза, сказал НСН Александр Щерба.
Молдавское правительство идет по ошибочному пути руководителей страны времен развала СССР, обирая народ. Об этом НСН заявил экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба.
Ранее заступивший на пост премьера Молдавии всего две недели назад Дорин Речан заявил, что страна может «продолжать жить спокойно без газа или электричества из России». Об этом сообщило агентство ТАСС. Правда, это означает более высокие цены, которые власти должны будут компенсировать малоимущим и бизнесу, добавил он. Щерба посетовал на то, что руководство Молдавии повторяет ошибки своих предшественников.
«В первый раз мы проходили это тридцать лет назад, когда Молдавская ССР выбрала так называемый демократический путь развития, во главу которого ставилась некая национальная идея. Тогда к власти пришли псевдопатриоты, а по сути дела — националисты. Это привело к тому, что уже в начале девяностых здания покрылись трубами буржуек, из каждого окна торчал дымоход. Тогда Приднестровье было неким островком стабильности. После этого произошла кровавая разборка, когда власти Молдавии, ввергнувшие народ в такой же хаос, как в соседней Украине, решили навести в 1992 году так называемый конституционный порядок и силой оружия призвать к ответственности жителей Приднестровья. Сейчас новые власти наступают на те же грабли. Приднестровье не может это предотвратить, может только посочувствовать гражданам Молдавии. Но если Молдавия выберет такой путь, мы опасаемся, что это будет очередным элементом шоковой терапии, которая больно ударит по благосостоянию жителей Приднестровья», — сказал Щерба.
Собеседник НСН отметил, что власти Молдавии продолжают кормить свой народ обещаниями.
«Если Молдавия может заниматься компенсацией газопотребления, почему нельзя поднять пенсии и зарплаты в стране, особенно на фоне повального роста цен в последние годы? Потому что пенсию нужно выплачивать реально, а компенсацию можно рассчитать на бумаге и пообещать выплатить ее когда-нибудь, но не сейчас — дескать, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Власти республики будут уповать на некие возможности со стороны Евросоюза, где создан рынок газа, но есть еще экономическая и финансовая модели, которые позволяют населению при помощи рыночных механизмов обеспечивать свои потребности. Молдавия, не вписываясь в финансово-экономическую модель Евросоюза, хочет попасть в систему рыночных отношений, в частности по энергоносителям. Но вряд ли Евросоюз горит желанием заниматься социальной политикой на территории Молдавии», — добавил экс-председатель Верховного Совета Приднестровья.
В заключение Щерба добавил, что все разговоры о «зеленой энергетике» — не более, чем мечты властей Молдавии.
«Даже в развитых странах вся “зеленая энергетика” до сих пор альтернативная, она значительно дороже, чем вырабатываемая при помощи традиционных способов энергия. Всерьез говорить о ней сейчас нельзя. В Молдавии сегодня существуют тестовые проекты, но они не смогут стать реальной альтернативой, способной обеспечить хотя бы потребности жилого сектора. Правда, мы опасаемся, что Молдавия может иметь виды на находящуюся на территории Приднестровья Дубоссарскую ГЭС. С точки зрения альтернативности и возможности выработки электроэнергии без углеводородов, это единственная существенная мощность, которая может хоть как-то повлиять на энергетический рынок. Однако ее не хватает даже для нужд Приднестровья, про Молдавию и говорить нечего», — подытожил он.
Ранее Щерба заявил, что слова Молдавии о независимости от российского газа можно расценивать только как политиканство, страна обманула «Газпром» и заполнила газом хранилища на Украине, чтобы брать оттуда газ в пиковые месяцы зимы. Об этом сообщило агентство НСН.
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