Слуцкий: саммит G7 не приблизил разрешения конфликта вокруг Украины
25 февраля 202401:39
Прошедший 24 февраля саммит лидеров стран G7 не приблизил разрешения конфликта вокруг Украины, сообщил кандидат на должность президента России от ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, лидеры объединения толкают мир к большой войне. Как считает депутат, онлайн-саммит больше напоминал «сходку» последователей британского писателя Джорджа Оруэлла.
Ранее стало известно, что страны G7 намерены никогда не признавать результаты выборов на новых территориях России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru