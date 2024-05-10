В РФ не обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке

Вопрос повышения ставки по семейной ипотеке до 12% не обсуждается в кабмине, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности вице-премьера России Марата Хуснуллина.

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По его словам, ставка должна составлять 6%. «Во всяком случае, я не участвовал в таких обсуждениях», — заявил он.

Ранее стало известно, что Минфин обсудит исключение из льготной ипотеки семей с высокими доходами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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