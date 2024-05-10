ВСУ: ВС России возьмут Харьков и Днепр через несколько недель
Российские военные с большой долей вероятности освободят оставшиеся части Донбасса, сообщил изданию The Economist командир 92-го полка Вооруженных сил Украины полковник Павел Федосенко.
По его словам, военнослужащие теряют по 20 квадратных километров территорий каждую неделю. Это в скором времени может привести к потере Харькова, Днепропетровска и Кривого Рога. Отмечается, что существует 70-процентная вероятность того, что российская сторона освободит оставшуюся часть Донбасса. Вопрос состоит только в том, как много времени это способно занять и какой ущерб Киев понесет в ходе этого, отметил Федосенко.
Ранее Киев намекнул на переговоры, опасаясь нового наступления РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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