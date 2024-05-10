На территории НПЗ в Калужской области произошло возгорание

На территории НПЗ в Калужской области произошло возгорание, сообщает РИА Новости.

Уничтожен летевший к Москве украинский беспилотник

Это случилось из-за падения беспилотного летательного аппарата.

Пострадавших нет. На территории завода горят три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом.

Звуки взрывов в Дзержинском районе очевидцы услышали около часа ночи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарыУкраинаВСУНПЗ

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