СМИ: страны G7 намерены ограничить возможности танкеров России по доставке нефти
Страны группы семи намерены ограничить возможности «теневого флота» танкеров России по доставке нефти, заявила руководитель отдела по работе с предельными ценами на нефть Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании Ольга Димитреску, передает агентство Bloomberg.
По её словам, государства G7 усложнят возможность для России пользоваться этим флотом, что, в свою очередь, приведет к использованию Москвой танкеров стран, где соблюдается потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты.
«Во втором квартале мы, скорее всего, активизируем правоприменительную практику и продолжим принимать меры против тех, кто занимается обманными действиями», — добавила Димитреску.
Ранее стало известно, что Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru