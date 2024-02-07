СМИ: страны G7 намерены ограничить возможности танкеров России по доставке нефти

По её словам, государства G7 усложнят возможность для России пользоваться этим флотом, что, в свою очередь, приведет к использованию Москвой танкеров стран, где соблюдается потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты.

«Во втором квартале мы, скорее всего, активизируем правоприменительную практику и продолжим принимать меры против тех, кто занимается обманными действиями», — добавила Димитреску.

Ранее стало известно, что Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

