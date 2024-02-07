СМИ: страны G7 намерены ограничить возможности танкеров России по доставке нефти

Страны группы семи намерены ограничить возможности «теневого флота» танкеров России по доставке нефти, заявила руководитель отдела по работе с предельными ценами на нефть Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании Ольга Димитреску, передает агентство Bloomberg.

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По её словам, государства G7 усложнят возможность для России пользоваться этим флотом, что, в свою очередь, приведет к использованию Москвой танкеров стран, где соблюдается потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты.

«Во втором квартале мы, скорее всего, активизируем правоприменительную практику и продолжим принимать меры против тех, кто занимается обманными действиями», — добавила Димитреску.

Ранее стало известно, что Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Mr Hicks46
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