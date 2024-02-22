СМИ: Страны G7 отказались признавать выборы в новых регионах России

«Большая семерка» также призовет Россию «полностью вывести свои войска» и «обяжутся никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или будет проводить в будущем на оккупированных территориях», говорится в сообщении агентства.

В документе также отмечаются, что страны G7 заверят Киев, что они продолжат поддерживать Украину, пообещают увеличить военную помощь и помогать с производством и доставкой оружия. Кроме того, альянс обещает заморозить активы ЦБ РФ до тех пор, пока Москва не согласится возместить нанесенный Украине ущерб.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оружие для Украины будут производить на российские деньги. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

