Байден согласился устроить дебаты с Трампом

Американский лидер Джо Байден ответил экс-президенту США Дональду Трампу на предложение провести дебаты перед выборами, сообщают «Известия».

СМИ: Трамп назвал администрацию Байдена «гестаповской»

Один из вопросов, заданных журналистами, касался возможных дебатов с Трампом.

«Так устройте их!» — заявил глава государства.

До этого Трамп обратился к Байдену с призывом провести дебаты перед выборами.

Ранее Байден заявил, что Трамп не признает результаты выборов при поражении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры