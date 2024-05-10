Байден согласился устроить дебаты с Трампом
10 мая 202406:44
Американский лидер Джо Байден ответил экс-президенту США Дональду Трампу на предложение провести дебаты перед выборами, сообщают «Известия».
Один из вопросов, заданных журналистами, касался возможных дебатов с Трампом.
«Так устройте их!» — заявил глава государства.
До этого Трамп обратился к Байдену с призывом провести дебаты перед выборами.
Ранее Байден заявил, что Трамп не признает результаты выборов при поражении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru