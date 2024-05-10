Женщина умерла в аэропорту Екатеринбурга после задержки рейса

В аэропорту Екатеринбурга пассажирка рейса в Тбилиси умерла после задержки вылета на несколько часов, сообщает портал E1.RU.

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Вылет лайнера компании Red Wings был назначен на 17 часов 9 мая, но посадка началась около 22 часов. Женщине в инвалидном кресле эта задержка далась с трудом, она не выдержала ожидания.

По словам очевидцев, женщина была больна, ее везли домой. После посадки в самолет пассажирке стало плохо. Прибывшие медики пытались реанимировать пассажирку, однако результатов это не принесло.

Ранее в Сочи задержали проникшего на борт самолета дебошира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
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