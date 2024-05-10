СМИ: США должны выразить несогласие с целью Киева по возвращению территорий

Администрация президента США Джо Байдена должна публично выразить несогласие с нереалистичными целями Украины по возвращению территорий, сообщает Foreign Policy.

Лавров: Переговоры о мире на Украине вести не с кем

Как пишет издание, Белому дому следует публично объявить, что интересы Киева и Вашингтона не совпадают и что заявленная украинскими властями цель по возвращению каждого дюйма территории нереалистична. Байден уделяет слишком мало внимания стратегическому планированию действий США на Украине, а весь план американской администрации заключается в обеспечении нескончаемого потока денег для Киева.

В статье отмечается, что такая стратегия рано или поздно даст осечку.

Ранее стало известно, что Вашингтон направит Украине новые партии вооружения и военной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры