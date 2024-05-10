СМИ: США должны выразить несогласие с целью Киева по возвращению территорий
Администрация президента США Джо Байдена должна публично выразить несогласие с нереалистичными целями Украины по возвращению территорий, сообщает Foreign Policy.
Как пишет издание, Белому дому следует публично объявить, что интересы Киева и Вашингтона не совпадают и что заявленная украинскими властями цель по возвращению каждого дюйма территории нереалистична. Байден уделяет слишком мало внимания стратегическому планированию действий США на Украине, а весь план американской администрации заключается в обеспечении нескончаемого потока денег для Киева.
В статье отмечается, что такая стратегия рано или поздно даст осечку.
Ранее стало известно, что Вашингтон направит Украине новые партии вооружения и военной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru