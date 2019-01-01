Как вернуть деньги? Грузия и Россия прекратили авиасообщение
Эксперты туротрасли рассказали НСН,как вернуть оплаченный тур, а политики считают запрет полетов нокдауном для экономики Грузии.
В ночь на понедельник, 8 июля, в Тбилиси приземлился последний самолет, отправившийся в рейс из Москвы. Дальше летать в Грузию будет возможно только через третьи страны.
Министр транспорта России Евгений Дитрих озвучил сумму потерь от запрета авиасообщения между странами - 3 млрд руб. Россия приняла решение сложное в экономическом отношении на фоне протестов в Тбилиси.
На вопрос НСН, что делать тем туристам, которые купили путевки на сроки после 8 июля, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе напомнила, что в этом случае начинает действовать статья 14 Закона о туризме.
«По закону которой турист имеет право обратиться в то место, где покупался тур и потребовать возмещения своих расходов в связи с несостоявшейся поездкой. Но нужно понимать, что эта компенсация не будет выплачена мгновенно. Сейчас туроператоры (не все, но очень многие) предлагают перебронироватся на другое направление либо перенести поездку на более поздний срок, если это возможно. По сообщениям туристических компаний есть еще один вариант: лететь после 8 июля стыковочными рейсами», - рассказала НСН Майя Ломидзе.
В свою очередь, экс-спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе убеждена, что вина во всплеске антироссийских настроений в Грузии целиком лежит на властях республики.
А решение российских властей прекратить авиасообщение с Грузией политик назвала вполне логичным. Но выразила в эфире НСН с связи с этим сожаление.
«Конечно, это будет очень большим ударом для Грузии, грузинской экономики, конкретных грузинских граждан. Поэтому я бы очень хотела, чтобы эти меры не усугублялись, потому что не все люди думают так в том, что касается антироссийских настроений. То, что мы сейчас видим на проспекте Руставели, абсолютно радикальное выражение [этих настроений]. Конечно, с таким радикализмом большинство грузинского населения не имеет ничего общего. Нам сейчас нужно искать пути выхода из этого положения. Поэтому я бы надеялась, что дальнейшие продвижения в области ограничений поступать не будут», — подчеркнула Буржданадзе.
20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В последующие дни акции продолжились.
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