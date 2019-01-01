Как вернуть деньги? Грузия и Россия прекратили авиасообщение

В ночь на понедельник, 8 июля, в Тбилиси приземлился последний самолет, отправившийся в рейс из Москвы. Дальше летать в Грузию будет возможно только через третьи страны.

Министр транспорта России Евгений Дитрих озвучил сумму потерь от запрета авиасообщения между странами - 3 млрд руб. Россия приняла решение сложное в экономическом отношении на фоне протестов в Тбилиси.

На вопрос НСН, что делать тем туристам, которые купили путевки на сроки после 8 июля, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе напомнила, что в этом случае начинает действовать статья 14 Закона о туризме.

«По закону которой турист имеет право обратиться в то место, где покупался тур и потребовать возмещения своих расходов в связи с несостоявшейся поездкой. Но нужно понимать, что эта компенсация не будет выплачена мгновенно. Сейчас туроператоры (не все, но очень многие) предлагают перебронироватся на другое направление либо перенести поездку на более поздний срок, если это возможно. По сообщениям туристических компаний есть еще один вариант: лететь после 8 июля стыковочными рейсами», - рассказала НСН Майя Ломидзе.

В свою очередь, экс-спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе убеждена, что вина во всплеске антироссийских настроений в Грузии целиком лежит на властях республики.