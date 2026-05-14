Врио губернатора Брянской области Ковальчук назвал главную цель на новом посту
Егор Ковальчук, назначенный президентом Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области, обозначил ключевые задачи своей работы на новом посту.
В четверг врио главы региона запустил официальные каналы на платформах «Макс» и Telegram, где опубликовал первые сообщения о своих целях и приоритетах. Ковальчук подчеркнул, что безопасность населения и стабильное развитие — безусловные ориентиры, необходимые для того, чтобы люди чувствовали себя защищёнными и готовыми жить в Брянской области.
По мнению руководителя региона, достичь таких результатов возможно только благодаря слаженной работе всей команды. Ковальчук подчеркнул, что эффективность управления зависит от совместных усилий и координации действий.
В четверг, 14 марта, в хрустальном зале правительства Брянской области состоялась официальная церемония представления Егора Ковальчука в качестве врио губернатора, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
