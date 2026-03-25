В МИД Ирана заявили, что страна не ведет переговоры с США

Переговоров между Ираном и США не проводится. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи, сообщает телеканал India Today.

«Снова одурачили?»: Мирный план США и «подарок» Трампа и не убедили Иран

По словам дипломата, никаких обсуждений между Тегераном и Вашингтоном нет.

«Так же как их не было все эти 25 дней с начала незаконной войны против Ирана», - подчеркнул Багаи.

Ранее СМИ сообщили, что США передали Ирану план по выходу из ближневосточного конфликта. В документ вошли 15 пунктов, в том числе снятие всех санкций с Тегерана и замораживание иранской ядерной программы, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры