В МИД Ирана заявили, что страна не ведет переговоры с США
25 марта 202610:21
Переговоров между Ираном и США не проводится. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи, сообщает телеканал India Today.
По словам дипломата, никаких обсуждений между Тегераном и Вашингтоном нет.
«Так же как их не было все эти 25 дней с начала незаконной войны против Ирана», - подчеркнул Багаи.
Ранее СМИ сообщили, что США передали Ирану план по выходу из ближневосточного конфликта. В документ вошли 15 пунктов, в том числе снятие всех санкций с Тегерана и замораживание иранской ядерной программы, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- ФСБ предотвратила теракт в Новороссийске
- Вице-премьера Голикову попросят «обуздать» лоббистов онлайн-продажи алкоголя
- Три года ждать: Россиянам назвали главную причину отказа в европейской визе
- Кабмин направит 5,8 млрд рублей на пенсии жителям Донбасса и Новороссии
- Депутата Гусева возмутили попытки легализовать онлайн-продажу алкоголя и энергетиков
- «Приравнять к наркотикам!»: Депутат Гусев выступил за полный запрет вейпов в России
- ФАС не будет применять меры за рекламу в Telegram до конца 2026 года
- Визы и слухи: Туроператоры оценили сроки перехода на цифровой шенген
- Потери России от гиподинамии оценили в 22 трлн рублей
- В МИД Ирана заявили, что страна не ведет переговоры с США