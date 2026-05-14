Застрявший на зимнике в Якутии водитель поделился деталями выживания
Водитель Константин Костенко, оказавшийся в ловушке на закрытом зимнике в Якутии, поделился с РЕН ТВ подробностями своего выживания в экстремальных условиях.
Мужчина 4 мая выехал по зимней дороге, официально закрытой ещё 20 апреля. В пути автомобиль вышел из строя, и водитель принял решение вернуться пешком, преодолев около 50 километров. Когда до финиша оставалось ещё 20 километров, путь преградила река Зырянка. Костенко соорудил временное укрытие из подручных средств и провёл в нём двое суток.
«Два дня посидел, подождал попутку. Попуток не было, связи не было. Еда кончалась, оставалась банка тушенки. Собирал дрова для костра», — рассказал Константин.
В распоряжении водителя был минимальный набор инвентаря и топлива, а из продуктов — сахар и сало. Он изготовил импровизированное копьё из двух ножей и пытался охотиться. Поздним вечером 7 мая ему удалось поймать сигнал связи и вызвать спасателей, которые добрались до мужчины по затопленным участкам трассы в ночь на 9 мая.
Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. На текущий момент его здоровье стабилизировалось, он чувствует себя удовлетворительно и планирует вскоре вернуться домой, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
