Застрявший на зимнике в Якутии водитель поделился деталями выживания

Водитель Константин Костенко, оказавшийся в ловушке на закрытом зимнике в Якутии, поделился с РЕН ТВ подробностями своего выживания в экстремальных условиях.

Мужчина 4 мая выехал по зимней дороге, официально закрытой ещё 20 апреля. В пути автомобиль вышел из строя, и водитель принял решение вернуться пешком, преодолев около 50 километров. Когда до финиша оставалось ещё 20 километров, путь преградила река Зырянка. Костенко соорудил временное укрытие из подручных средств и провёл в нём двое суток.