В России продлили запрет на экспорт дизеля до 31 октября
Правительство России продлило временный запрет на вывоз производителями отдельных видов топлива. Об этом говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что до 31 октября включительно будет действовать запрет на экспорт дизельного, судового топлива и газойлей, вывозимых с территории РФ непосредственными производителями.
«Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса... в период уборочной кампании», — подчеркнули в правительстве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для отмены запрета на вывоз дизеля недостаточно обеспечить нужды России, следует снять санкции на импорт топлива, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России продлили запрет на экспорт дизеля до 31 октября
- Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом
- В Болгарии убит президент футбольного клуба «Ботев»
- Минздрав Крыма рассказал о состоянии спасенных в пещере туристов
- Рейс из Дубая в Тель-Авив подал сигнал о возможном захвате
- Филолог Пахомов рассказал, что в русском языке рождается союз «то что»
- В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали четыре человека
- Роскомнадзор подал иск к экс-участнице «Уральских пельменей» Михалковой
- Захарова: Россия борется за то, чтобы ООН продолжала существовать
- Над территорией России сбили 384 беспилотника ВСУ