В России продлили запрет на экспорт дизеля до 31 октября

Правительство России продлило временный запрет на вывоз производителями отдельных видов топлива. Об этом говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что до 31 октября включительно будет действовать запрет на экспорт дизельного, судового топлива и газойлей, вывозимых с территории РФ непосредственными производителями.

«Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса... в период уборочной кампании», — подчеркнули в правительстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для отмены запрета на вывоз дизеля недостаточно обеспечить нужды России, следует снять санкции на импорт топлива, напоминает Ura.ru.

